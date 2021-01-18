Латвия заявила о готовности провести чемпионат мира по хоккею без Беларуси

Pixabay

Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис заявил, что страна готова провести чемпионат мира по хоккею 2021 года без участия Беларуси. Латвия примет любое решение Международной федерации хоккея (IIHF).

«Латвия готова к любому решению Международной федерации хоккея - может в одиночку провести турнир, может вместе с другой страной», - цитирует Калвитиса «ТАСС».

Ранее стало известно, что Беларусь лишили права проводить ЧМ по хоккею. При этом, заявка на проведение соревнований подавалась совместно с Латвией. Игры должны были пройти в Минске и Риге.