Новости – Политика
Политика
Латвия вслед за Чехией больше не желает видеть россиян на своей территории
24 февраля, 2022 17:48
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Латвия перестала выдавать визы гражданам РФ на фоне вторжения в Украину. Чуть ранее об аналогичном решении заявила Чехия.
Помимо визовой заморозки, Рига отзывает своего посла в России для консультаций.
Ранее о приостановке выдачи виз заявила Прага. Более того, чешские власти решили закрыть свои консульства на территории РФ и консульства России на своей территории.
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