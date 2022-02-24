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Политика
Чехия решила резко ограничить дипломатическое взаимодействие с РФ и Беларусью
24 февраля, 2022 16:13
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Чехия на фоне вторжения на Украину приняла решение закрыть консульства на территории России. Также власти закрывают два консульства РФ на территории республики. Об этом заявил премьер-министр Петр Фиала.
По словам премьера, из России также отзывается посол. Аналогичное указание было дано дипломатическому представителю Чехии в Беларуси – посол отзывается в Прагу для консультаций, передаёт Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.».
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