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Политика
Латвия позвала НАТО защищать границу с Беларусью
12 июля, 2021 17:22
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Christophe Gateau/dpa/Global Look press
В Латвии опасаются, что вместе с нелегальными мигрантами из Беларуси в страну могут быть переброшены бойцы особого назначения. Для урегулирования иммиграционного кризиса на литовско-белорусской границе предлагают привлечь войска НАТО.
Депутат Сейма Латвии Янис Домбрава призвал НАТО встать на защиту границы с Беларусью. Он считает, что нелегальная миграция из стран Ближнего Востока в Европу может приобрести характер военного вторжения и прикрываясь статусом беженцев в страну могут проникнуть иностранные военные и сотрудники спецслужб.
Депутат опасается, что латвийские пограничники могут не справиться с большим числом мигрантов, пересекающих границу со стороны Беларуси, пишет «РИА Новости».
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