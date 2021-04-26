«Курс на дальнейшее обострение»: еще одному послу РФ за рубежом придется вернуться домой

Политика

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев в ближайшее время ответит на высылку из Москвы украинского дипломата. Будет принята зеркальная мера в отношении российских дипломатов в украинской столице.

«В ближайшее время МИД объявит по принципу взаимности о высылке российского дипломата», — заявил представитель МИД Украины.

Он добавил, что сегодняшние действия Москвы расцениваются как «лишённая логики» провокация, которая не имеет под собой должных оснований.

Он подчеркнул, что решение выслать из российской столицы сотрудника украинского посольства подтверждает «курс на дальнейшее обострение» отношений между двумя странами, передаёт РИА «Новости».

Напомним, ранее сегодня МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника посольства Украины в Москве. Он должен покинуть страну до 30 апреля включительно. Подробнее читайте в нашем материале.