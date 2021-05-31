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Политика
«Курс диалога и жестокости»: в Германии придумали тактику выстраивания отношений с РФ
31 мая, 2021 14:04
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Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз-90/Зеленые» Анналена Бербок высказалась по поводу «единственно верной», на её взгляд, тактики выстраивания взаимоотношений с Россией.
«Я считаю правильным курс диалога и жесткости по отношению к России», — считает политик.
Она также заявила о необходимости помешать России закончить строительство магистрального газопровода из России в Германию.
«С одной стороны, [в Берлине] говорят о поддержке санкций ЕС, с другой, правительство ФРГ поддерживает «Северный поток — 2», который как раз подрывает эти санкции», — цитирует Бербок ТАСС.
Ранее в Лондоне связали «Северный поток — 2» и инцидент с самолётом Ryanair.
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