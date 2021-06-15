Куда пропал Александр Лукашенко и зачем потребовалась анонсированная мгновенно пресс-конференция?
Задержанный оппозиционер, бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич принял участие в пресс-конференции белорусского МИДа. Некоторые восприняли это как «шумовую завесу», чтобы отвлечь внимание от пропажи президента республики Александра Лукашенко.
Такое мнение, в частности, высказала директор Международного центра гражданских инициатив «Наш дом» Ольга Карач. Она указала, что пресс-конференция с Протасевичем была анонсирована мгновенно и не готовилась заранее.
Карач обратила внимание на то, что Лукашенко не появлялся на хоккее и на других знаковых мероприятиях. Представленные пресс-службой президента перемещения она назвала неубедительными - в публикациях перепутаны дни.
Белорусская журналистка в беседе с «Дождем» предположила, что Лукашенко болен или находится под капельницами.
11 июня стало известно об отставке управляющего делами президента Беларуси Виктора Шеймана. Прощаясь, белорусский лидер произнес фразу «не дай Бог».