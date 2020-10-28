«Кто не с нами, тот против нас»: В США политический мир поделили на чёрное и белое

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Мир разделён на демократии, во главе которых стоят Соединенные Штаты, и на авторитарные страны. Такое категоричное мнение высказал помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен. При этом, по его словам, Россия, Китай и Иран относятся ко второй категории.

«Сейчас есть группа авторитарных, тоталитарных государств, как Россия, Иран, Китай, и, возможно, других, - заявил помощник президента. - Также есть группа демократий: США, Восточная и Западная Европа, ЕС, Великобритания, Бразилия, Индонезия, Индия, Малайзия».

О'Брайен добавил, что в мире «существует разделение между демократиями, у которых общие с нами ценности и вера в права человека, и авторитарными странами, которые предлагают иной подход».

Также он напомнил о словах Дональда Трампа и том, что мировое сообщество «нуждается в сильной Америке для достижения мира».

«Трамп считает, что слабость провокационна», - цитирует О'Брайена «ТАСС».

Ранее стало известно, что США готовы развернуть гиперзвуковые ракеты в Европе, лишь бы только сдержать Россию.