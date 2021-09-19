Кризис между Францией и США будет решаться на высшем уровне
В ближайшее время президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден обсудят разногласия из-за отказа Австралии закупать французские подводные лодки. Об этом заявил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь.
«Президент Байден обратился к президенту Макрону с предложением обсудить ситуацию, - рассказал он французским СМИ. - Разговор состоится в самые ближайшие дни».
В тоже время Атталь не смог ответить, будет ли Макрон обсуждать ситуацию с главой Китая Си Цзиньпином, передаёт «ТАСС».
Ранее США, Великобритания и Австралия заявили о новом партнерстве в сфере военных технологий. В частности, оно предполагает создание атомных подлодок для австралийского ВМФ. Из-за этого власти Австралии отказались от сделки по поставке французских подлодок. По мнению ряда экспертов, партнерство трёх стран было организованно с целью усилить свои позиции в противостоянии с Китаем.