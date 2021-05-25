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Политика
Критика властей Якутии спасла население от обязательной вакцинации
25 мая, 2021 23:14
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Власти Якутии обновили сообщение пресс-службы о массовой вакцинации.
Из него было решено убрать слово «обязательная». Теперь на сайте республиканского правительства говорится, что «как основную задачу органов госвласти» чиновники видят массовую вакцинацию.
Из аккаунта якутского правительства в соцсети Instagram также пропал пост о том, что главный санитарный врач республики «обозначил обязательную массовую вакцинацию населения», сообщает радио Sputnik.
Ранее ученый-вирусолог НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов оценил ситуацию с обязательной вакцинацией от коронавируса в Якутии. Он считает действия властей «перебором».
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