Критика властей Якутии спасла население от обязательной вакцинации

Политика

Власти Якутии обновили сообщение пресс-службы о массовой вакцинации.

Из него было решено убрать слово «обязательная». Теперь на сайте республиканского правительства говорится, что «как основную задачу органов госвласти» чиновники видят массовую вакцинацию.

Из аккаунта якутского правительства в соцсети Instagram также пропал пост о том, что главный санитарный врач республики «обозначил обязательную массовую вакцинацию населения», сообщает радио Sputnik.

Ранее ученый-вирусолог НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов оценил ситуацию с обязательной вакцинацией от коронавируса в Якутии. Он считает действия властей «перебором».