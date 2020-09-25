Крымский чиновник поддержал протестующих в Беларуси и поплатился за это должностью

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В Ялте заместитель мэра Михаил Загорцев был уволен после заявлений по поводу протестов в Беларуси.

По словам мэра Ялты Ивана Имгрунта, заявления его подчиненного были «несовместимы с должностью заместителя».

«Решение принято в связи с тем, что выяснилось его интервью, о котором на момент приема в администрацию нам было неизвестно», — пояснил мэр.

Еще до своего назначения на должность заместителя, в августе, Загорцев записал видеоролик, в котором выразил поддержку протестующим в Беларуси и призвал граждан России не вмешиваться в дела соседей. Также он призвал белорусских чиновников, полицейских и силовиков перейти на сторону народа, передает Lenta.ru.

Ранее Латвия, Литва и Эстония обнародовали санкционный список по Беларуси.