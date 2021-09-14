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Политика
Кремлю пришлось объяснить необъявленный визит президента Сирии к Владимиру Путину
14 сентября, 2021 13:19
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент Сирии Башар Асад побывал в Москве с необъявленным визитом. У Кремля поинтересовались, почему приезд не анонсировался.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что это было сделано из соображений безопасности, пишет РИА Новости.
Напомним, президенты встретились 13 сентября. На переговорах Путин высказался об обстановке в Сирии.
По словам российского президента, единственная нерешенная проблема в Сирии - иностранные государства, чьи вооруженные силы присутствуют на отдельных территориях республики. Это, по мнению Путина, мешает предпринимать шаги для укрепления страны.
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По каким соображениям Владимир Путин и Башар Асад не объявили о встрече в Москве?
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