Президент России рассказал Башару Асаду о главной проблеме Сирии
Президент России Владимир Путин встретился накануне, 13 сентября, с лидером Сирии Башаром Асадом. Главы государств побеседовали в Кремле.
Путин решил высказаться по поводу текущей обстановки в Сирии. По его словам, несмотря на то, что Асад сейчас контролирует значительную часть арабской республики, а террористам нанесен серьезный ущерб, есть одна нерешенная проблема - иностранные страны.
«Всё-таки иностранные вооружённые силы без решения ООН, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны», - обратился российский президент к своему коллеге.
Путин считает, что подобная ситуация мешает Асаду предпринимать необходимые шаги для укрепления и объединения возглавляемого им государства. Кроме того, если бы зарубежные страны не вмешивались в дела Сирии, ей удалось бы восстановиться в кратчайшее время, а законное правительство стало бы полностью контролировать территорию, убежден лидер РФ, передает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».
Напомним, не так давно в Сирии прошла инаугурация Асада. Он пообещал разобраться с последствиями военного конфликта.