Кремль жестко ответил США на беспокойства о здоровье Алексея Навального

Политика

Здоровье тех, кто осужден и отбывает наказание в России не должно волновать иностранные государства. Об заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом, Песков прокомментировал предупреждение помощника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что случае смерти Алексея Навального «будут последствия». По словам официального представителя Кремля, «мы никак не воспринимаем подобные заявления», здоровье осужденных в России не должно интересовать представителей других государств, пишет «РИА Новости».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил западным политикам и деятелям культуры обратить внимание на собственные проблемы, а не беспокоиться о соблюдении прав человека в России.