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Политика
Кремль жестко ответил США на беспокойства о здоровье Алексея Навального
19 апреля, 2021 14:45
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Здоровье тех, кто осужден и отбывает наказание в России не должно волновать иностранные государства. Об заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Таким образом, Песков прокомментировал предупреждение помощника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что случае смерти Алексея Навального «будут последствия». По словам официального представителя Кремля, «мы никак не воспринимаем подобные заявления», здоровье осужденных в России не должно интересовать представителей других государств, пишет «РИА Новости».
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил западным политикам и деятелям культуры обратить внимание на собственные проблемы, а не беспокоиться о соблюдении прав человека в России.
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