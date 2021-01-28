Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Кремль заявил о готовности россиян выйти на улицы в поддержку Владимира Путина

Марьям Ибрагимова
28 января, 2021 12:50
1 мин
Марьям Ибрагимова
28 января, 2021 12:50
1 мин
Flickr
Flickr

В Кремле прокомментировали информацию о том, что 30 января в разных регионах России должны состояться акции в поддержку президента страны Владимира Путина. Пресс-секретарь лидера государства Дмитрий Песков заявил о том, что не знает ничего о предстоящих мероприятиях.

«Вы знаете, что заявки не в администрацию президента подаются, это надо у городских властей уточнять», - цитирует Пескова РИА Новости.

При этом он отметил, что многие граждане готовы выйти на улицы, чтобы поддержать президента РФ, и уже выражали свое намерение сделать это. Однако пресс-секретарь заявил, что понятия не имеет, удалось ли им организоваться.

Ранее сообщалось о том, что в TikTok внезапно активизировались разговоры про митинг за Владимира Путина.

Поделиться
ТЕГИ
Владимир Путин
Дмитрий Песков
Кремль
акции
митинги
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!