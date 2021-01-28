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Политика
Кремль заявил о готовности россиян выйти на улицы в поддержку Владимира Путина
28 января, 2021 12:50
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В Кремле прокомментировали информацию о том, что 30 января в разных регионах России должны состояться акции в поддержку президента страны Владимира Путина. Пресс-секретарь лидера государства Дмитрий Песков заявил о том, что не знает ничего о предстоящих мероприятиях.
«Вы знаете, что заявки не в администрацию президента подаются, это надо у городских властей уточнять», - цитирует Пескова РИА Новости.
При этом он отметил, что многие граждане готовы выйти на улицы, чтобы поддержать президента РФ, и уже выражали свое намерение сделать это. Однако пресс-секретарь заявил, что понятия не имеет, удалось ли им организоваться.
Ранее сообщалось о том, что в TikTok внезапно активизировались разговоры про митинг за Владимира Путина.
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