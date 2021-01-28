Политика

В Кремле прокомментировали информацию о том, что 30 января в разных регионах России должны состояться акции в поддержку президента страны Владимира Путина. Пресс-секретарь лидера государства Дмитрий Песков заявил о том, что не знает ничего о предстоящих мероприятиях.

«Вы знаете, что заявки не в администрацию президента подаются, это надо у городских властей уточнять», - цитирует Пескова РИА Новости.

При этом он отметил, что многие граждане готовы выйти на улицы, чтобы поддержать президента РФ, и уже выражали свое намерение сделать это. Однако пресс-секретарь заявил, что понятия не имеет, удалось ли им организоваться.

Ранее сообщалось о том, что в TikTok внезапно активизировались разговоры про митинг за Владимира Путина.