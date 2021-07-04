Кремль выразил готовность сотрудничать со странами-членами НАТО
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков убежден в том, что со странами-членами НАТО можно и нужно сотрудничать. Более того, Россия прекрасно с данной задачей справляется. Представитель Кремля указал на взаимоотношения РФ с Турцией, чтобы подтвердить свое высказывание.
«Действительно, Турция является страной НАТО, но одновременно наши отношения с Турцией являются примером того, что даже с членами НАТО в лице Турции можно выстраивать и нужно выстраивать партнёрские отношения», – заявил Песков в студии программы «Москва. Кремль. Путин.» на телеканале «Россия 1» в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.
В заключение он добавил, что несмотря на выстроенную в блоке вертикаль, на вершине которого находятся Соединенные Штаты Америки, страны могут сохранять свою суверенность.
Ранее стало известно о том, что Турция, со слов президента Украины Владимира Зеленского, построит в республике современный корвет и беспилотники.