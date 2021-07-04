Новости – Политика
Политика
Владимир Зеленский: Турция построит Украине современный корвет и беспилотники
4 июля, 2021 13:47
1 мин
1 мин
MOD Russia/Global Look Press
Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат военный корабль турецкого производства в ближайшее время, заявил президент страны Владимир Зеленский.
«Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен в Украине до конца 2023», - сказал он.
Кроме того, украинские военные получат от турецкой стороны беспилотники Bayraktar. Они в ближайшее время окажутся в распоряжении морской авиации страны.
Украинские военные, которые будут управлять оборудованием, сейчас завершают подготовку в Турции. Переговоры о крупных закупках этих беспилотников начались летом прошлого года. Ранее это оружие применялось Азербайджаном в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе, пишет «Интерфакс».
Обсудите на форуме:
Отношения Турции и Украины продолжают укрепляться. На ваш взгляд, чем это грозит России?
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку