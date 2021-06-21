Кремль в своём стиле поздравил армянский народ с победой
В официальной резиденции президента РФ Владимира Путина прокомментировали итоги внеочередных парламентских выборов в Армении. По словам пресс-секретаря лидера России Дмитрия Пескова, Кремль видит убедительную победу партии «Гражданский договор», возглавляемую исполняющим обязанности премьер-министра страны Николом Пашиняном.
«Мы поздравляем армянский народ с выбором», — цитирует Пескова ТАСС.
Представитель Кремля выразил надежду, что политическая обстановка в Армении стабилизируется, «в том числе и путем реализации трехсторонних договоренностей, которые были достигнуты и подписаны при непосредственном участии президента России».
Ранее возглавляемый экс-президентом страны предвыборный блок «Армения» Роберта Кочаряна распространил заявление, в котором говорится о том, что результаты голосования вызывают вопросы.