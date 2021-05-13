Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Кремль в свойственной манере высказался насчет нового расследования и «массива документов» о «дворце Путина»

Лилия Караева
13 мая, 2021 15:23
2 мин
Лилия Караева
13 мая, 2021 15:23
2 мин
Дмитрий Песков
Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ёмко высказался насчет нового расследования об объекте в Прасковеевке под Геленджиком, который называли «дворцом Путина». Авторы материала ссылаются на «массив документов», подтверждающих - ключевую роль в стройке играло государство, а «дворец» возводился для президента.

Песков заявил, что не слышал о новом расследовании, и сказал: «Что бы там ни было, это всё ерунда».

Он напомнил, что неоднократно комментировал объект в Геленджике. «Он не имеет никакого отношения к Путину», - заверил кремлевский чиновник и подчеркнул, что не считает необходимым возвращаться к этой теме. Слова представителя Кремля приводит «Интерфакс».

Русская служба Би-би-си 13 мая сообщила, что получила документы, сопровождавшие строительство. Они подтверждают, что первым официальным владельцем дворца был предприниматель Николай Шамалов.

Ранее несколько подрядчиков подтвердили участие в работах на объекте.

Поделиться
ТЕГИ
Владимир Путин
Дмитрий Песков
Дворец
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!