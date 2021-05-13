Кремль в свойственной манере высказался насчет нового расследования и «массива документов» о «дворце Путина»

Политика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ёмко высказался насчет нового расследования об объекте в Прасковеевке под Геленджиком, который называли «дворцом Путина». Авторы материала ссылаются на «массив документов», подтверждающих - ключевую роль в стройке играло государство, а «дворец» возводился для президента.

Песков заявил, что не слышал о новом расследовании, и сказал: «Что бы там ни было, это всё ерунда».

Он напомнил, что неоднократно комментировал объект в Геленджике. «Он не имеет никакого отношения к Путину», - заверил кремлевский чиновник и подчеркнул, что не считает необходимым возвращаться к этой теме. Слова представителя Кремля приводит «Интерфакс».

Русская служба Би-би-си 13 мая сообщила, что получила документы, сопровождавшие строительство. Они подтверждают, что первым официальным владельцем дворца был предприниматель Николай Шамалов.

Ранее несколько подрядчиков подтвердили участие в работах на объекте.