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Русская планета
Политика

Кремль разъяснил ситуацию с третьей волной коронавируса в России

Антон Мельников
28 апреля, 2021 16:52
2 мин
Антон Мельников
28 апреля, 2021 16:52
2 мин
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Появившиеся сообщения о том, что в России разворачивается третья волна COVID-19, не соответствуют действительности. Также в стране нет никакой неофициальной статистики, которая подтверждала бы эти данные. Об этом в ходе общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, вы видите цифры, они доступны всем», - заявил Песков в ответ на вопрос о начале в России третьей волны.

Пресс-секретарь также отметил, что никакой неофициальной и непубликуемой статистики по заражениям в РФ не существует.

«Никакой «второй бухгалтерии» нет и быть не может. Оперативный штаб каждый день где-то в районе одиннадцати-полдвенадцатого публикует данные по количеству заболевших по России, по Москве, по количеству смертей, по количеству выздоровевших и выписавшихся из больницы», - сообщил он.

Песков добавил, что ни о какой «второй бухгалтерии «не может быть и речи», передаёт «Интерфакс».

«Иные утверждения абсурдны и не соответствуют действительности», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее информацию о начале в России третьей волны распространило агентство Bloomberg.

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ТЕГИ
Дмитрий Песков
Коронавирус
Россия
Третья волна
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