Кремль разъяснил ситуацию с третьей волной коронавируса в России
Появившиеся сообщения о том, что в России разворачивается третья волна COVID-19, не соответствуют действительности. Также в стране нет никакой неофициальной статистики, которая подтверждала бы эти данные. Об этом в ходе общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, вы видите цифры, они доступны всем», - заявил Песков в ответ на вопрос о начале в России третьей волны.
Пресс-секретарь также отметил, что никакой неофициальной и непубликуемой статистики по заражениям в РФ не существует.
«Никакой «второй бухгалтерии» нет и быть не может. Оперативный штаб каждый день где-то в районе одиннадцати-полдвенадцатого публикует данные по количеству заболевших по России, по Москве, по количеству смертей, по количеству выздоровевших и выписавшихся из больницы», - сообщил он.
Песков добавил, что ни о какой «второй бухгалтерии «не может быть и речи», передаёт «Интерфакс».
«Иные утверждения абсурдны и не соответствуют действительности», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее информацию о начале в России третьей волны распространило агентство Bloomberg.