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Неофициальная статистика правительства показала - в РФ уже началась третья волна COVID-19

Лилия Караева
28 апреля, 2021 10:40
1 мин
Лилия Караева
28 апреля, 2021 10:40
1 мин
Скорая помощь
Global Look Press

Два осведомленных чиновника рассказали о начале третьей волный коронавируса в России. На это указывает неофициальная статистика правительства.

По словам источника, оптимизм Кремля в оценке ситуации вокруг коронавируса привел к низкому спросу на вакцину. Кроме того, россияне не боятся вируса. Об этом пишет Bloomberg.

Убедить россиян сделать прививку от коронавируса в сложившейся ситуации непросто.

Десять дней подряд в России фиксируется ниже 9 тысяч случаев коронавируса. В Москве выявляют больше 2 тысяч новых заболевших в сутки. Это максимум с января.

23 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что не исключено осложнение ситуации с коронавирусом. По словам Поповой, «мы практически стоим» по количеству заболевших.

В России 7,7 миллионов человек сделали прививку, более 12 миллионов получили один компонент вакцины.

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Коронавирус
Россия
Третья волна
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