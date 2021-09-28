Кремль разрешил КПРФ оспорить результаты выборов. Но у партии возникли проблемы в связи с исками
Партии могут оспорить результаты думских выборов, поскольку это закреплено в законе. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил намерение КПРФ подать в суд по результатам прошедшего голосования. О проблемах партии, возникших в связи с подачей исков, ему ничего не известно.
Песков напомнил, что подача любого иска - право граждан. Здесь важно, «это по закону или не по закону».
На сообщение журналистов, что перед подачей в суд юрслужбу КПРФ оцепила полиция, Песков сказал: «...Мы не располагаем информацией, что оцеплено, почему мешают - я просто не знаю деталей...». Его слова приводит «Интерфакс».
Напомним, 28 сентября коммунисты планировали подать иски в суд о незаконности онлайн-голосования в Москве. Чтобы помешать юристам, полиция заблокировала их в приемной вице-спикера Госдумы от КПРФ Ивана Мельникова.
До этого лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказывал претензии по онлайн-голосованию на встрече с президентом России Владимиром Путиным.