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Политика
Кремль рассказал о категорических расхождениях Путина и Байдена по одному вопросу женевского саммита
17 июня, 2021 13:32
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Kremlin Pool/Global Look Press
Россия и США не смогли договориться по одной теме женевского саммита. Ее поднимала американская сторона.
Речь идет о теме Беларуси. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, она не была приоритетной на женевском саммите.
«Естественно, расхождения по Белоруссии», - сказал представитель Кремля «Эху Москвы».
Оказалось, что сблизить позиции двух стран по теме Беларуси невозможно.
Ранее сообщалось, что Москва и Минск не могут договориться по одной дорожной карте для интеграции.
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