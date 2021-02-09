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Кремль прокомментировал уход Кирилла Серебренникова из «Гоголь-центра»

Марьям Ибрагимова
9 февраля, 2021 13:59
1 мин
Марьям Ибрагимова
9 февраля, 2021 13:59
1 мин
Дмитрий Голубович/Global Look Press
Дмитрий Голубович/Global Look Press

В Кремле прокомментировали уход художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова с занимаемой им должности. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова, официальная резиденция лидера государства не станет рассуждать о том, насколько Серебренников талантливый режиссер, поскольку это не ее функция.

«Если работа режиссера устраивает работодателя, он продолжает работать, если нет - то работодатель не продлевает контракт», – сказал Песков.

Он подчеркнул, что талантливый режиссер не останется без контрактов и Кремль не станет заниматься этим вопросом, передает ТАСС.

Ранее Серебренников опубликовал в своем Instagram-аккаунте документ от Департамента культуры Москвы, в котором говорится, что контракт с ним продлевать не собираются.

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ТЕГИ
Дмитрий Песков
Кремль
Кирилл Серебренников
Гоголь-центр
1 мин
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