Политика

В Кремле прокомментировали уход художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова с занимаемой им должности. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова, официальная резиденция лидера государства не станет рассуждать о том, насколько Серебренников талантливый режиссер, поскольку это не ее функция.

«Если работа режиссера устраивает работодателя, он продолжает работать, если нет - то работодатель не продлевает контракт», – сказал Песков.

Он подчеркнул, что талантливый режиссер не останется без контрактов и Кремль не станет заниматься этим вопросом, передает ТАСС.

Ранее Серебренников опубликовал в своем Instagram-аккаунте документ от Департамента культуры Москвы, в котором говорится, что контракт с ним продлевать не собираются.