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«Театр живучее всевозможных чиновников»: Кирилл Серебренников попрощался

Лилия Караева
9 февраля, 2021 11:06
1 мин
Лилия Караева
9 февраля, 2021 11:06
1 мин
Кирилл Серебренников
АГН Москва/Global Look Press

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников высказался об уходе из им же созданного театра. Он сопроводил пост в соцсетях фотографией с уведомлением от Департамента культуры Москвы о том, что контракт с ним истекает 25 февраля.

Режиссер поблагодарил друзей, учеников и врагов за «уникальный опыт» и написал в Instagram: «Гоголь-центр как театр и как идея продолжит жить. Потому что театр и свобода важнее и шире, а, значит, и живучее, всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей. Постарайтесь сделать так, чтоб театр оставался живым, а свобода была необходимой для вас».

Серебренников призвал не унывать, так как «в унынии нет ни жизни, ни свободы».

В начале февраля сообщалось, что Департамент культуры Москвы не будет продлевать с ним контракт.

Серебренников возглавлял «Гоголь-центр» с 2012 года. В июне 2020-го суд приговорил его к трем годам условно по делу о хищениях у Минкульта.

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Увольнение
Кирилл Серебренников
Гоголь-центр
1 мин
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