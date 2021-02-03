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Культура
Департамент культуры Москвы «выгнал» Серебренникова из им же созданного театра
3 февраля, 2021 09:48
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Гоголь-центр
Осведомленный источник сообщил о решении Департамента культуры Москвы не продлевать контракт с художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым. Соглашение истекает в 20-х числах февраля.
В департаменте эту информацию не комментировали.
Сам режиссер подтвердил ТАСС, что его контракт «заканчивается в двадцатых числах февраля», но больше ничего не сказал.
Сереберенников создал «Гоголь-центр» в 2012 году на базе театра имени Гоголя. Накануне центру исполнилось 8 лет.
Летом 2020 года Серебренникова признали виновным в хищении бюджетных средств. Его приговорили к трем годам условно и штрафу.
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