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Политика
Кремль прокомментировал арест главреда «Медиазоны»
1 февраля, 2021 13:40
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Фото из личного архива Сергея Смирнова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, касающийся ареста главного редактора российского интернет-СМИ «Медиазона» Сергея Смирнова. По его мнению, обвинения силовиков в адрес главы портала вполне обоснованы.
«Ему же не вменяется участие в акции. Ему другое вменяется. Там все абсолютно логично», – цитирует Пескова ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что Союз журналистов России намерен выяснить у правоохранительных органов сведения о задержании Смирнова.
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