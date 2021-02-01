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Кремль прокомментировал арест главреда «Медиазоны»

Марьям Ибрагимова
1 февраля, 2021 13:40
1 мин
Марьям Ибрагимова
1 февраля, 2021 13:40
1 мин
Фото из личного архива Сергея Смирнова
Фото из личного архива Сергея Смирнова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, касающийся ареста главного редактора российского интернет-СМИ «Медиазона» Сергея Смирнова. По его мнению, обвинения силовиков в адрес главы портала вполне обоснованы.

«Ему же не вменяется участие в акции. Ему другое вменяется. Там все абсолютно логично», – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что Союз журналистов России намерен выяснить у правоохранительных органов сведения о задержании Смирнова.

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