Политика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, касающийся ареста главного редактора российского интернет-СМИ «Медиазона» Сергея Смирнова. По его мнению, обвинения силовиков в адрес главы портала вполне обоснованы.

«Ему же не вменяется участие в акции. Ему другое вменяется. Там все абсолютно логично», – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что Союз журналистов России намерен выяснить у правоохранительных органов сведения о задержании Смирнова.