Арестован главред «Медиазоны»

Политика

Союз журналистов России собирается выяснить у силовиков данные о задержании главного редактора портала «Медиазона» Сергея Смирнова.

Ранее сообщалось, что главный редактор издания Сергей Смирнов задержан и находится в Тверском отделе полиции Москвы.

«Сегодня правоохранительными органами под абсолютно надуманным и не имеющим отношения к реальности предлогом был задержан наш коллега — журналист и главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Отмечу, что он был задержан в присутствии пятилетнего сына, который был в результате оставлен на попечении коллеги Смирнова прямо на улице — это случилось во время прогулки с отцом», цитирует Алексея Венедиктова Росбалт.

Главреду издания грозит административный арест до 30 суток по статье о нарушении правил организации или проведения митинга. Сообщается, что Смирнова оставили на 48 часов в ОВД Тверской в Москве.