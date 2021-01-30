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Союз журналистов России проследит за задержанием главреда «Медиазоны»

Сергей Михневич
30 января, 2021 18:07
1 мин
Сергей Михневич
30 января, 2021 18:07
1 мин
Арестован главред «Медиазоны»
Flickr

Союз журналистов России собирается выяснить у силовиков данные о задержании главного редактора портала «Медиазона» Сергея Смирнова.

Ранее сообщалось, что главный редактор издания Сергей Смирнов задержан и находится в Тверском отделе полиции Москвы.

«Сегодня правоохранительными органами под абсолютно надуманным и не имеющим отношения к реальности предлогом был задержан наш коллега — журналист и главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Отмечу, что он был задержан в присутствии пятилетнего сына, который был в результате оставлен на попечении коллеги Смирнова прямо на улице — это случилось во время прогулки с отцом», цитирует Алексея Венедиктова Росбалт.

Главреду издания грозит административный арест до 30 суток по статье о нарушении правил организации или проведения митинга. Сообщается, что Смирнова оставили на 48 часов в ОВД Тверской в Москве.

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