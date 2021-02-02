Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Кремль призвал разобраться с ночевавшими в автозаках арестованными гражданами

Марьям Ибрагимова
2 февраля, 2021 14:00
2 мин
Марьям Ибрагимова
2 февраля, 2021 14:00
2 мин
"Русская планета"
"Русская планета"

Правоохранительным органам необходимо проверить информацию о том, что после несогласованной акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, арестованным гражданам пришлось на протяжении 40 часов находиться в автозаках. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в Telegram-каналах были опубликованы видеообращение арестованных. Они рассказали о том, что находятся в автозаках без еды и воды, в туалет их не выпускали.

Он подчеркнул, что опубликованные в средствах массовой информации сообщения видят все – и Кремль, и силовики. Последние, в свою очередь, и должны заняться решением данного вопроса в случае необходимости и соответствия действительности.

«Тут опять же нужно просто конкретные факты проверить, и если это соответствует действительности, то принять меры», – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Кремль продолжает отчаянно оправдывать жестокие действия силовиков на протестах.

Поделиться
ТЕГИ
Дмитрий Песков
Кремль
протесты
Арест
задержание
силовики
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!