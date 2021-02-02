Политика

Правоохранительным органам необходимо проверить информацию о том, что после несогласованной акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, арестованным гражданам пришлось на протяжении 40 часов находиться в автозаках. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в Telegram-каналах были опубликованы видеообращение арестованных. Они рассказали о том, что находятся в автозаках без еды и воды, в туалет их не выпускали.

Он подчеркнул, что опубликованные в средствах массовой информации сообщения видят все – и Кремль, и силовики. Последние, в свою очередь, и должны заняться решением данного вопроса в случае необходимости и соответствия действительности.

«Тут опять же нужно просто конкретные факты проверить, и если это соответствует действительности, то принять меры», – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Кремль продолжает отчаянно оправдывать жестокие действия силовиков на протестах.