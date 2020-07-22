По состоянию на 22 июля 10:30
Заболевших789 190
За последние сутки5 862
Выздоровело572 053
Умерло12 745
Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Кремль потребовал от властей США защитить российских журналистов от местной полиции

Анастасия Красильникова
22 июля, 2020 20:11
1 мин
Фото
Фото: Flickr

Кремль отрегировал на сообщение о нападении американских силовиков на сотрудников «Первого канала» при освещении протестов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия ждет от властей США принятия исчерпывающих мер по обеспечению личной безопасности российских журналистов.

«Считаем возмутительным нападение на российских журналистов со стороны полиции США. Ожидаем от американских властей принятия исчерпывающих мер по обеспечению личной безопасности российских журналистов и созданию надлежащих условий для свободной работы СМИ в целом», — цитирует заявление Пескова ТАСС.

О нападении на съемочную группу «Первого канала» в американском Портленде стало известно сегодня днем. Согласно имеющимся данным, полицейские напали на оператора с дубинками и разбили ему камеру, также пострал один из журналистов. В момент происшествия российская пресса снимала репортаж о беспорядках, которые продолжаются в США после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

темы
США
Кремль
протесты
журналисты
1 мин