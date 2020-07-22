Кремль потребовал от властей США защитить российских журналистов от местной полиции

Политика

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Кремль отрегировал на сообщение о нападении американских силовиков на сотрудников «Первого канала» при освещении протестов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия ждет от властей США принятия исчерпывающих мер по обеспечению личной безопасности российских журналистов.

«Считаем возмутительным нападение на российских журналистов со стороны полиции США. Ожидаем от американских властей принятия исчерпывающих мер по обеспечению личной безопасности российских журналистов и созданию надлежащих условий для свободной работы СМИ в целом», — цитирует заявление Пескова ТАСС.

О нападении на съемочную группу «Первого канала» в американском Портленде стало известно сегодня днем. Согласно имеющимся данным, полицейские напали на оператора с дубинками и разбили ему камеру, также пострал один из журналистов. В момент происшествия российская пресса снимала репортаж о беспорядках, которые продолжаются в США после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.