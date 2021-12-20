Кремль поставил точку в вопросе преследования россиян по политическим убеждениям
В Официальной резиденции президента РФ прокомментировали подписанный украинским лидером Владимиром Зеленским законопроект об упрощенном получении гражданства республики для преследуемых в России. В Кремле данную инициативу посчитали бессмысленной, поскольку в нашей стране по политическим убеждениям никого никогда не преследовали.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул — к ответственности проживающие на территории РФ граждане привлекаются только в случае нарушения действующего законодательства.
«Но каких-то политических преследований в России нет», - процитировал Пескова ТАСС.
Ранее официальный представитель Кремля раскрыл основную причину непризнания российской вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения.