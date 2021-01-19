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Политика
Кремль ответил на требование западных стран освободить Алексея Навального
19 января, 2021 14:45
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Фото: twitter.com
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Кремль никак не реагирует на заявления западных стран, касающиеся ареста оппозиционера Алексея Навального. По его словам, в это дело никто не должен вмешиваться.
Песков подчеркнул, что Навальный неоднократно нарушал действующее законодательство и должен нести за это ответственность.
«Это абсолютно внутреннее дело, и мы никому не позволим в него вмешиваться и не намерены прислушиваться к таким заявлениям», – цитирует пресс-секретаря лидера страны РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, что многие страны Запада осудили мгновенное задержание Навального. Они требуют освобождения оппозиционера, в противном случае Россию могу ждать новые санкции.
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