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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Кремль никак не реагирует на заявления западных стран, касающиеся ареста оппозиционера Алексея Навального. По его словам, в это дело никто не должен вмешиваться.

Песков подчеркнул, что Навальный неоднократно нарушал действующее законодательство и должен нести за это ответственность.

«Это абсолютно внутреннее дело, и мы никому не позволим в него вмешиваться и не намерены прислушиваться к таким заявлениям», – цитирует пресс-секретаря лидера страны РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что многие страны Запада осудили мгновенное задержание Навального. Они требуют освобождения оппозиционера, в противном случае Россию могу ждать новые санкции.