Кремль отрицает связь между введением обязательной вакцинации в регионах с принуждением
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по-прежнему уверяет журналистов в том, что в России не введена обязательная вакцинация населения от коронавируса, несмотря на то, что в ряде регионов страны данное нововведение уже действует.
«Это отдельные решения отдельных глав регионов. Это не решение о обязательной вакцинации, это решение об обязательной вакцинации в ряде секторов экономики», — пояснил представитель официальной резиденции лидера РФ.
Также он прокомментировал требование Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) к правительству страны ввести обязательную вакцинацию для всех граждан, кроме тех, кто имеет антитела и противопоказания к получению соответствующего препарата. По словам Пескова, по данному вопросу позиция ещё не сформирована, к тому же, принимать решение по этой теме должен штаб, передаёт газета «Известия».
Ранее сообщалось о том, что москвичи не могут сдать ПЦР-тест, зато запись на вакцинацию открыта почти в каждой поликлинике.