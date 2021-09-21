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Политика
Кремль недоволен Турцией — она встала на сторону США и Великобритании после выборов в РФ
21 сентября, 2021 13:10
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Kremlin Pool/Global Look Press
В Официальной резиденции президента РФ прокомментировали заявление властей Турции. Напомним, они считают организованное в Крыму голосование за кандидатов в Госдуму РФ нелегитимным, так как полуостров принадлежит Украине.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подобные заявления Кремль не приемлет, более того, российские власти открыто об этом заявляют турецким коллегам.
«Тема Крыма - тема, по которой наши позиции диаметральным образом расходятся, мы сожалеем в связи с такой позицией Турции», - цитирует Пескова Telegram-канал «Вы слушали Маяк».
Официальный представитель Кремля выразил надежду, что со временем власти Турции всё же пересмотрят свое отношение к данному вопросу и «отдадут дань правде».
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