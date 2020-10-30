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В Кремле прокомментировали возможную связь террористических атак во Франции и нападения в Татарстане. Напомним, 16-летний подросток бросал бутылки с зажигательной смесью в здание полиции и угрожал ножом, его застрелили.

«События во Франции — это французские события. Здесь (в Татарстане - прим.) — одно из преступлений...Какая здесь связь?» - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что не знает, является ли атака в Татарстане продолжением терактов во Франции. По его мнению, преступления в европейской стране имеют «какие-то криминальные следы», пишет «Коммерсантъ». Песков подчеркнул, что Кремль — «не следственные органы и не полиция».

Накануне в Ницце, Авиньоне и Лионе произошли атаки на фоне конфликта властей Франции с мусульманами. Он начался после убийства школьного учителя, который на уроке показывал карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo.

Ранее Кремль оценил возможность появления своего Charlie Hebd в России с карикатурами на Бога и святых.