Политика

Несмотря на действующие в отношении Москвы ограничительные меры, Киев за 2020 год импортировал российских товаров и услуг на $6,7 млрд.

Об этом сообщил замглавы Администрации президента ОФ Дмитрий Козак. По его словам, в первом квартале текущего года экспорт товаров и услуг на Украину по многим позициям вырос — на 1,5% в ценовом выражении и на 20% — в физическом объеме. Импорт из Украины составил около $4 млрд. Как отметил замглавы АП, крупные украинские предприниматели, такие как Петр Порошенко, Игорь Коломойский и другие, «оплачивают продукцию, которая производится в Российской Федерации». За счет этих денег Россия, в том числе оказывает гуманитарную поддержку Донбассу и покрывает внутренние обязательства.

По словам Козака, для закупки товаров украинским бизнесменам Киев выдает соответствующую разрешительную документацию. «По этой логике, все, кто купил в России товары или услуги, должны сидеть рядом с Виктором Владимировичем Медведчуком», — сказал Козак, сообщает РБК.

Напомним, один из предводителей украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» депутат Виктор Медведчук находится под домашним арестом до 9 июля по делу о государственной измене.

Основанием для обвинения стала регистрация Медведчуком в России его предприятия «Новые проекты», которое занималось добычей газа на крымском шельфе. Также следствие полагает, что депутат передавал содержащие гостайну сведения спецслужбам России.