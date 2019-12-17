Котёл чеченской войны

Первая чеченская кампания вошла в нашу историю как горькое военное фиаско, хотя на самом деле в начале 1995 года российская армия взяла Грозный и рассеяла основные бандформирования, которые хозяйничали в ЧР. Конечно, проблема сепаратизма не ушла с повестки дня, но формально Чечня осталась в составе России.

Тем не менее, события 25-летней давности по-прежнему остаются кровоточащей раной на теле нашей страны. Победа над дудаевцами далась ценой слишком больших человеческих потерь. В 1994-1995 годах оборвались жизни 4-5 тысяч российских военнослужащих, почти все они были молодыми необученными бойцами. В этом материале мы попробуем ответить на вопрос, почему наследница блестящей советской армии не смогла эффективно воевать против формирований «свободной Ичкерии».

«Вперёд любой ценой»

В предыдущей статье «Русская Планета» подробно описала фатальную роль, которую сыграл Борис Ельцин в Первой чеченской войне. Первый президент РФ сначала отпустил бразды правления многонациональным государством, а потом решил поставить неподконтрольного Джохара Дудаева на место, причём в максимально короткие сроки. Министр обороны Павел Грачёв и генералы не отважилась спорить с Верховным Главнокомандующим и в атмосфере жуткой суеты начали подготовку операции по «восстановлению конституционного строя».

«Несколько сот генералов и офицеров Генштаба, приехавших в Моздок, выступали в роли консультантов, при этом не неся никакой ответственности. Они задёргали командование округа пустыми, никому не нужными в той обстановке указаниями», — вспоминал в интервью «Коммерсанту» бывший командующий Владикавказским армейским корпусом генерал Геннадий Трошев

Крайне халатно военное командование отнеслось к разведывательным мероприятиям. Как выяснилось позже, федеральным силам противостояла достаточно мощная группировка — до 40 тыс. боевиков, то есть четыре полнокровные дивизии по штатам военного времени.

Естественно, у сепаратистов не было авиации, но недостатка в тяжёлых вооружениях и переносных средствах ПВО они не испытывали. Российским войскам противостоял хорошо вооружённый мотивированный противник, который к тому же превосходно знал местность. Также невозможно обойти стороной полководческие способности Дудаева, которые ярко проявились в обороне Грозного.

Помимо отсутствия необходимых разведданных, крайне отрицательное значение в подготовке операции имело генеральское шапкозакидательство. В военной верхушке господствовало твёрдое убеждение, что боевики под предводительством Дудаева не смогут оказать серьёзного сопротивления.

«Да что там горы, если вспомнить, что у офицеров даже карт Грозного не было. Но на это тогда не обращали внимания, главное — быстрейшее выдвижение к городу. Все топали ногами, кричали, требуя идти вперёд любой ценой», — описывал ситуацию декабря 1994 года Трошев

Пожалуй, единственным высокопоставленным лицом, который трезво оценивал обстановку, оказался генерал Лев Рохлин. Перед войной он командовал 8-м гвардейским армейским корпусом (бывшая 8-я гвардейская армия), дислоцированным в Волгоградской области. В декабре 1994 года он возглавил северо-восточную группировку федеральных войск.

В целом командование федеральными силами проявило губительную для вооружённых сил инертность. Генералы в очередной раз доказали, что очень хорошо умеют готовится только к прошедшим войнам. Перед вводом войск в ЧР было распространено мнение, что армия, достаточно успешно выполнявшая задачи в Афганистане (1979-1989), должна легко справиться с маленькой «Ичкерией».

Война в Афганистане действительно закончилась совсем недавно. В составе армии остались обстрелянные офицеры и прапорщики, умеющие воевать в условиях горной местности.

Однако в Чечне перед войсками не стояли задачи штурмовать вершины, обеспечивать проход колонн и гонять террористов по ущельям. Действия федералов сводились к блокаде Грозного.

Предполагалось, что Дудаев под страхом физического уничтожения сложит оружие, и республика мирно реинтегрируется в состав РФ. В случае отказа — военное командование имело санкцию на штурм столицы ЧР и уничтожение других очагов сопротивления

Таким образом операция по «восстановлению конституционного строя» предполагала бои на равнине и в городе. Поэтому опыт Афганистана вряд ли мог быть полезен в Первой чеченской кампании. Более того, советская армия с 1945 года не воевала в городских условиях.

Город считается одним из самых сложных театров военных действий (ТВД). Тем не менее, военная наука даёт ряд общих рекомендаций наступающим силам, которые актуальны в любых конфликтах. Перечислим их:

установление полной блокады города, перекрытие всех дорог, обеспечение контроля над окружающими населёнными пунктами;

проведение воздушной и наземной разведки для выявления жизненно важных объектов военной инфраструктуры противника;

уничтожение основных огневых точек противника, командных пунктов и складов с боеприпасами с помощью авиации и дальнобойной артиллерии;

формирование и ввод штурмовых подразделений.

Гипотетически российская армия могла подготовиться к штурму Грозного. Но на это требовалось как минимум несколько недель. В условиях, когда Ельцин требовал немедленного разгрома дудаевцев, не было возможности даже укомплектовать части солдатами, прошедшими учебку. В котёл войны бросали срочников, едва успевших принести присягу.

Россия был спасена

Помимо отсутствия времени на подготовку операции, на боеспособность армии негативно повлияло состояние всеобщей разрухи в ельцинской России. В первой половине 1990-х годов военнослужащие фактически превратились в нищих (и без того небольшие зарплаты регулярно задерживались) и утратили прежний моральный авторитет в обществе. Офицеры (а потом и ветераны) чувствовали себя брошенными и ненужными.

Безденежье и удручающая морально-психологическая обстановка естественным образом препятствовали системной оперативной и боевой подготовке армии.

Командиры, которые вопреки всем обстоятельствам проводили в первой половине 1990-х годов учения и тренировки (вроде Льва Рохлина), считались «самодурами». Армия находилась в состоянии полураспада и не знала, для чего вообще она существует. Ни о каком боевом слаживании в те годы говорить не приходилось

Кроме того, перед Первой чеченской войной потенциал ВС РФ подточил отвратительно организованный вывод войск из Германии, где дислоцировались наиболее боеспособные части. Нередко войска перебирались буквально в чистое поле. Без крыши осталась не только дорогостоящая техника, но и военнослужащие. Вывод войск из бывшей ГДР разрушил соединения, составлявшие элиту советской армии.

Однако, несмотря на многочисленные проблемы, федеральные силы смогли одолеть обученного и сильного противника. Война не закончилась для России поражением. Огромную положительную роль сыграл полководческий талант Льва Рохлина, который после неудачного ввода войск в Грозный, всё же смог переломить ситуацию.

Бессмертную славу в Первой чеченской войне снискали части ВДВ и морской пехоты. Именно из голубых и чёрных беретов в основном формировались штурмовые группы. Они отбивали здания у противника, а затем выдвигались на новые рубежи, передавая захваченные позиции мотострелкам или солдатам внутренних войск.

Ни десантники, ни морпехи не были обучены действиям в условиях города. Тем не менее, они в целом успешно сражались с боевиками, находясь на очень сложным и непривычном ТВД. Хорошо подготовленные элитные части нашей армии выполняли в Первую чеченскую войну массу общевойсковых задач, однако иного выхода в той ситуации просто не было

Чтобы хоть как-то усилить слабые мотострелковые подразделения, Минобороны было вынуждено перебросить в ЧР войска из северных регионов. В частности, в Чечне воевала 61-я отдельная Киркенесская Краснознамённая бригада морской пехоты, дислоцированная в посёлке Спутник (Мурманская область).

Первая чеченская война продемонстрировала, что разрушение армии — это вопрос двух-трёх лет бездарной государственной политики. Для выведения из строя военной машины достаточно платить офицерам нищенскую зарплату, не проявлять к военнослужащим уважения и не проводить учений.