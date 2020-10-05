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Коронавирус «омолодил» Дональда Трампа. Президент США выписывается из больницы

Антон Мельников
5 октября, 2020 23:39
1 мин
у
Youtube / CNBC Television

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время выпишется из Национального военно-медицинского центра, где он лечился от коронавируса. Об этом он сообщил в своём Twitter.

Трамп сообщил, что выписка планируется на 18:30 по времени Восточного побережья США (1:30 по Москве). Он порекомендовал на опасаться коронавируса и отметил, что чувствует себя лучше, чем 20 лет назад.

«Чувствую себя отлично! Не бойтесь ковида. Не позволяйте ему управлять вашей жизнью. <…> Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад», — написал президент США в Twitter.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразилась пресс-секретарь администрации президента США Кейли Макинани.

темы
США
Дональд Трамп
коронавирус
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