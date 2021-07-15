Конфликт Александра Лукашенко с Западом назван выгодным для России
Конфликт между белорусским президентом Александром Лукашенко и коллективным Западом в долгосрочной перспективе будет невыгодным для Москвы.
Как сообщил доцент НИУ «Высшая школа экономики» Андрей Суздальцев, экономические и политические меры Лукашенко в адрес отдельных стран — не более чем попытка вступить в диалог с Евросоюзом. В дальнейшем, как считает эксперт, глава государства рассчитывает «оказаться нужным Западу» и приостановить процесс интеграции с Москвой в рамках Союзного государства.
Суздальцев отметил, что в краткосрочной перспективе РФ может быть выгодно, что Лукашенко поругался с Западом. На протяжении нескольких десятилетий Лукашенко не был заинтересован в развитии тесных отношений с Россией и всеми силами пытается затормозить этот процесс сейчас, считает эксперт.
«Он не признал ни Крым, ни Абхазию с Южной Осетией и даже сейчас ведет торговые отношения с Украиной. Это должно настораживать», — отмечает Суздальцев, сообщает «Lenta.ру».
Ранее эксперт назвал основную недоработку Союзного государства. Это расхождение в сфере законодательств двух стран.