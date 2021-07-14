Эксперт назвал основную недоработку Союзного государства
Названо главное достижение Союзного государства.
Как сообщил исполнительный директор Российско-белорусского экспертного клуба, член Научно-экспертного совета при Председателе Коллегии Евразийской экономической комиссии Вячеслав Сутырин, речь идет об экономической сфере. По словам эксперта, Союзное государство позволило сохранить крупную промышленность Беларуси, рабочие места.
Как отметил Сутырин, около 50% ВВП республики формируется за счет сотрудничества с Россией. В настоящее время Беларусь входит в тройку крупнейших торговых партнеров Москвы.
Эксперт подчеркнул, что главной недоработкой стала тенденция на расхождение в сфере законодательств двух стран, сообщает «Sputnik Беларусь».
Ранее была названа причина долгих сроков принятия решений по интеграции России и Белоруссии. Все дело в бюрократии в обеих странах.