Названа причина долгой интеграции России и Белоруссии
Названа причина долгих сроков принятия решений по интеграции России и Белоруссии.
Как сообщил экс-госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, все дело в бюрократии в обеих странах.
При этом он отметил, что Москва и Минск прикладывают все усилия, чтобы преодолеть сложившиеся практики. «Все-таки два государства со всеми своими министерствами и ведомствами принимают решения по одному вопросу», — сказал Рапота.
В настоящее время страны реализуют 14 программ в рамках соглашения об интеграции, четыре из которых будут завершены до конца текущего года, сообщает Sputnik Беларусь.
Беларусь планирует завершить экономическую интеграцию с РФ к 1 января 2022 года. Будут созданы общие рынки энергоресурсов и транспорта, унифицированы налоговое и таможенное законодательство. Также будет совершен переход к единой промышленной и сельскохозяйственной политике.