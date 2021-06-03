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Политика
«Конец» не за горами: сколько километров «Северного потока-2» осталось проложить на самом деле
3 июня, 2021 11:04
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Nord Stream AG/ via globallookpress.com
До завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» осталось уложить 100 километров труб. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак.
Российские власти рассчитывают, что проект завершат до конца года. Точные сроки не называются.
«Надеемся, что работа по его строительству будет завершена до конца года», — заявил Новак на Петербургском международном экономическом форуме. Его слова приводят «Известия».
В 2019 году против проекта были введены санкции, помешавшие завершению работ. Швейцарская компания вывела суда с места строительства.
В коце мая 2021 года президент США Джо Байден заявил, что санкции против российского проекта не приведут к его остановке, так как газопровод практически достроен.
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