Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

«Кому они нужны?»: Александр Лукашенко об отчислении 300 белорусских студентов из вузов

Марьям Ибрагимова
13 ноября, 2020 17:53
2 мин
Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY
Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

В Беларуси из высших учебных заведений отчислили 300 студентов за участие в оппозиционных протестах. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко.

«Ну выкинули мы этих 300 человек, я не скажу, что они отмороженные и плохие. И успевают нормально, некоторые вообще очень способные люди. Думаю, ну потеряем же их. Потеряем. Кому они нужны?», – заявил он. Видеозапись с его выступлением появилась в Telegram-канале «Пул Первого».

По его словам, в последнее время поступает вал писем от родителей отчисленных студентов, да и от самих учащихся. Просят о возвращении, говорят, что сглупили. В связи с этим Лукашенко задумался о восстановлении граждан, которых пришлось выгнать из вузов за неповиновение. Он отмечает, что это возможно. Но нужны гарантии.

«Я поручил соответствующим должностным лицам парламентариям депутатам выработать механизм. Надо вернуться когда-то к этому вопросу и посмотреть на этих отчисленных», – заключил он.

В конце октября сообщалось, что Лукашенко собирается отчислять нерадивых студентов. Одних он предлагал отправить в армию, а других – просто на улицу.

темы
Александр Лукашенко
Беларусь
вузы
студенты
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!