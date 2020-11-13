Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

В Беларуси из высших учебных заведений отчислили 300 студентов за участие в оппозиционных протестах. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко.

«Ну выкинули мы этих 300 человек, я не скажу, что они отмороженные и плохие. И успевают нормально, некоторые вообще очень способные люди. Думаю, ну потеряем же их. Потеряем. Кому они нужны?», – заявил он. Видеозапись с его выступлением появилась в Telegram-канале «Пул Первого».

По его словам, в последнее время поступает вал писем от родителей отчисленных студентов, да и от самих учащихся. Просят о возвращении, говорят, что сглупили. В связи с этим Лукашенко задумался о восстановлении граждан, которых пришлось выгнать из вузов за неповиновение. Он отмечает, что это возможно. Но нужны гарантии.

«Я поручил соответствующим должностным лицам парламентариям депутатам выработать механизм. Надо вернуться когда-то к этому вопросу и посмотреть на этих отчисленных», – заключил он.

В конце октября сообщалось, что Лукашенко собирается отчислять нерадивых студентов. Одних он предлагал отправить в армию, а других – просто на улицу.