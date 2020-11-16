«Сейчас у нас режим максимальной экономии»: Рогозин сократил зарплату в «Роскосмосе»

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Зарплаты менеджеров госкорпорации «Роскосмос» сокращены на 15-20%, сообщил глава компании Дмитрий Рогозин.

По его словам, это связано с экономией. «Сейчас у нас режим максимальной экономии, урезаны на 15-20% раздутые в прошлые годы зарплаты менеджмента», — написал он в Facebook. Также штат корпорации сократили на 100 человек. Со 100 до 15 человек сократили аппарат Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК), сообщает РБК, сообщает РБК.

Напомним, в ходе очередного онлайн-совещания президента России Владимира Путина с руководителями в сфере космической отрасли обсуждались вопросы государственного финансирования и развития ракетно-космической отрасли.

После отчета госкорпорации о результатах проделанных работ, президент остался весьма недоволен и был вынужден раскритиковать ряд действий Роскосмоса.