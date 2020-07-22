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Коллекторам могут повысить штрафы за давление на должников

Антон Мельников
22 июля, 2020 18:36
1 мин
ы
Pixabay

В Государственную думу внесен законопроект об ужесточении штрафов для кредиторов и коллекторов, которые угрожают должникам.

В пояснении к законопроекту разъясняется, что взыскивающие долги организации не могут оказывать на должника психологическое давление, разглашать его персональные данные, или унижать. За несоблюдение новых ограничений предусмотрены денежные штраф в размере от 20 тысяч рублей до 200 тысяч для должностных лиц, или дисквалификация на срок до полугода. Юридическим лицам грозит штраф от 50 тысяч рублей до 500 тысяч.

Авторы законопроекта объясняют предлагаемые ужесточения закона увеличением числа жалоб со стороны граждан по поводу нарушения их прав при взыскании долгов, сообщают Ведомости.

Ранее Госдума одобрила закон, который запрещает сомневаться в статусе Крыма.

темы
Госдума
законопроект
коллекторы
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