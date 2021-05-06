Когда Россия откроет границы? Наш президент в этом крайне заинтересован

Политика

Российские власти будут следить за ситуацией с коронавирусом за границей и на этом основании принимать решение о возобновлении туризма. Так вопрос открытия границ прокомментировал президент России Владимир Путин.

Глава государства констатировал, что от туризма зависимы многие экономики. Вместе с тем он отметил, что вопрос открытия границ - медицинский, а не политический.

По словам Путина, власти крайне заинтересованы в том, чтобы люди полноценно отдыхали, где хотят.

Путин пообещал: «Мы, надеюсь, с помощью специалистов будем внимательно отслеживать с нашими коллегами в этих странах ситуацию, которая там реально складывается, и принимать соответствующие решения для наших туристов». Президента цитирует РИА Новости.

Ранее Путин рассказал о позитивном эффекте от длинных майских праздников.