Когда не получается: США обвинили Россию в попытке помешать созданию вакцины

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Американская контрразведка обвинила Россию в попытке помешать США получить вакцину от COVID-19. В этом же заподозрили еще две страны.

По словам главы контрразведки Уильяма Эванина, Россия, Китай и Иран пытаются помешать Соединенным Штатам получить вакцину от коронавируса. Эти страны хотят выкрасть создаваемый США препарат.

Также Эванина заявил, что России вряд ли удастся вывести на мировой рынок свой препарат от коронавируса.

При этом обвинения главы ведомства остались голословными, он не уточнил на чём основываются такие выводы, сообщает телеграм-канал «RT».

Ранее российские учёные из Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подробно рассказали американским коллегам о вакцине «Спутник V».

Специалисты из США проявили интерес к российской вакцине «Спутник V». По словам главы департамента кардиологии центра «Маймонидес» Джейкоба Шани, данные, которые сообщили ученые из России «произвели огромное впечатление». Препарат в ходе клинических испытаний показал свою эффективность и безопасность.