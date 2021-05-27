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КНДР переживает самые трудные в истории времена. Ким Чен Ын нашел решение

Марьям Ибрагимова
27 мая, 2021 14:41
1 мин
Марьям Ибрагимова
27 мая, 2021 14:41
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын заявил о том, что государство переживает сейчас самые трудные времена.

«За последние годы, несмотря на самую трудную в истории ситуацию, резко возросли государственная мощь и статус страны», — подчеркнул при этом глава Северной Кореи.

Он добавил, что обстановка в государстве усугубляется тем, что во всем ощущается острый дефицит, однако социализм рано или поздно сравняет граждан и период зависти останется в прошлом, передаёт РИА Новости.

Также Ким Чен Ын призвал беспощадно бороться с «антисоциалистическими явлениями». Каким именно образом, он не уточнил.

Ранее стало известно, почему лидер КНДР так редко стал появляться на людях.

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Северная Корея
Ким Чен Ын
КНДР
Социализм
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