КНДР переживает самые трудные в истории времена. Ким Чен Ын нашел решение

Политика

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын заявил о том, что государство переживает сейчас самые трудные времена.

«За последние годы, несмотря на самую трудную в истории ситуацию, резко возросли государственная мощь и статус страны», — подчеркнул при этом глава Северной Кореи.

Он добавил, что обстановка в государстве усугубляется тем, что во всем ощущается острый дефицит, однако социализм рано или поздно сравняет граждан и период зависти останется в прошлом, передаёт РИА Новости.

Также Ким Чен Ын призвал беспощадно бороться с «антисоциалистическими явлениями». Каким именно образом, он не уточнил.

Ранее стало известно, почему лидер КНДР так редко стал появляться на людях.