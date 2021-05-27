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Политика

Ким Чен Ын стал редко появляться на людях и на то есть причина

Лилия Караева
27 мая, 2021 09:30
1 мин
Лилия Караева
27 мая, 2021 09:30
1 мин
Ким Чен Ын и Владимир Путин
Kremlin Pool/Global Look Press

В Сеуле нашли объяснение, почему лидер КНДР Ким Чен Ына стал реже появляться на публике. Причину стали искать в связи с тем, что северокорейский лидер сократил свое участие в публичных мероприятиях в 2020 и 2021 годах.

Представитель министерства по делам объединения двух Корей на брифинге в Сеуле заявил, что Ким Чен Ын боится заразиться коронавирусом - это побудило его сократить участие в публичных мероприятиях.

«Мы наблюдаем тенденцию, в соответствии с которой в 2020 и 2021 годах Ким Чен Ын стал меньше появляться на публике... Полагаем, что это связано с пандемией», - сказал он. Чиновника цитирует ТАСС.

Крупные политические мероприятия Ким Чен Ын все-таки посещает. Его последнее появление на людях было 7 мая.

Ранее ходили слухи о серьезной болезни северокорейского лидера. Была информация, что Ким Чен Ын мертв.

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Ким Чен Ын
КНДР
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