Китайцы оскорбились и трижды не ответили на телефонный звонок главы Пентагона

Политика

Китай трижды отказался отвечать на телефонный звонок главы Пентагона Ллойда Остина. Об этом сообщила South China Morning Post со ссылкой на военные источники.

Издание сообщает, что китайская сторона трижды отказалась принимать телефонный звонок Остина из-за нарушения им протокола. Глава Пентагона запросил разговор не с министром обороны, а с чиновником более высокого ранга.

Китайский военный источник сообщил, что «оскорбил министерство обороны» Китая, запросив разговор с заместителем председателя Центрального военного совета Сюй Цилян. По дипломатическому протоколу собеседником Остина должен быть глава Минобороны Вэй Фэнхэ, пишут «Известия».

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